La sconfitta nel derby di Milano non è purtroppo una novità guardando alle ultime stagioni. Ma come ricorda il Corriere dello Sport, lo scorso anno l'Inter ha trovato il modo di reagire nel modo giusto.

"Lo scorso aprile, prima della sfida con la Roma, nello spogliatoio nerazzurro andò in scena un confronto - si legge -. Proprio un’altra sconfitta nel derby, seguita dai pareggi con Atalanta e Fiorentina, aveva rimesso in discussione lo scudetto. Beh, da quel faccia a faccia, l’Inter uscì rafforzata. Lautaro fece in modo di rientrare dopo un infortunio e, con una doppietta, mise la firma sul 5-2 rifilato alla formazione giallorossa. Di fatto, fu la vittoria decisiva per il tricolore. Ecco l’Inter deve ritrovare quel tipo di spirito e quel tipo di coesione. E, magari, anche il Toro. Già perché in questi momenti si sente ancora di più la sua mancanza. E’ il trascinatore in campo, ma anche la coscienza critica del gruppo. Difficile, insomma, che con lui in campo l’Inter avrebbe affrontato il derby in quel modo. Il problema è che il capitano si rivedrà soltanto dopo la sosta...".