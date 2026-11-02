L’ultimo turno di Champions League prima della seconda pausa nazionali della stagione vede le quattro italiane, tutte vincenti nell’ultimo turno, impegnate in trasferta. Dopo la sconfitta nel derby, L’Inter cerca riscatto in casa del Feyenoord, campo sul quale è caduto il Como nella seconda giornata della League Phase. I nerazzurri partono in pole a 1,80 contro il 3,75 del successo dei padroni di casa. Sale a 4,00 il primo pari europeo per entrambi i club.

A secco nel derby, Cristian Chivu chiede gol ai suoi attaccanti: in lavagna comandano alla pari Marcus Thuram, Pio Esposito e Yoan Bonny, tutti a 2,05, mentre tra i ragazzi di Giovanni van Bronckhorst, occhi puntati su Moussa, già a segno con il Como, dato in rete a 4,00.

Sezione: News / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 15:37 / Fonte: Agipronews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.