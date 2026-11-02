"La squadra vuole far vedere che può reagire, è quello che vogliamo fare domani". Marcus Thuram risponde laconicamente a Inter TV rispetto alle intenzioni con cui i nerazzurri scenderanno in campo domani, in casa del Feyenoord, per riscattare il ko subito nel derby e allungare a due la striscia di vittorie in questa Champions League. 

"Loro cominceranno forte, attaccheranno moltissimo, spinti dal loro pubblico. Noi dovremo reagire bene, resistere ed essere bravi a gestire la palla", ha aggiunto l'attaccante francese provando a immaginarsi l'atmosfera che ci sarà tra 24 ore circa al de Kuip di Rotterdam. 

Sezione: Focus / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 21:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.