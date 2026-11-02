A due giorni dalla deludente prestazione nel derby di Milano, l'Inter non ha neanche il tempo di leccarsi le ferite perché domani a Rotterdam bisognerà fare risultato contro il Feyenoord, nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Partita da non sbagliare e con questa idea la squadra si sta allenando al centro sportivo di Appiano Gentile. Tra i volti nuovi che Benjamin Pavard, il primo dei cinque infortunati a tornare in gruppo e con la speranza di strappare almeno una convocazione per domani. Lautaro Martinez, John Stones, Curtis Jones e Luis Henrique restano invece ancora fuori. Al loro posto partiranno con la squadra Matteo Lavelli. Leonardo Bovio. Francesco Stante e Mattia Mosconi. Ivan Provedel, smaltita l'influenza, è tornato a disposizione.

A seguire le immagini dell'allenamento raccolte da Simone Togna

VIDEO - Feyenoord-Inter, Pavard e Provedel in gruppo
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 12:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.