"Sul nuovo stadio, la mia tesi è sempre uguale: Milano ha diritto ad avere uno stadio moderno, europeo, che serve alla città e alle società. Quindi viva il nuovo stadio, che mi è anche piaciuto: un po' algido, ma mi è molto piaciuto. Ma nello stesso tempo, non vedo ragione per cui non si possa tenere, come in molte città d'Europa e del mondo, un altro stadio lì a poche centinaia di metri, perché il Meazza merita di rimanere". Il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine del convegno regionale "Governare le reti tempo-dipendenti" a Palazzo Lombardia, è tornato a parlare della questione stadio. Rilanciando la sua idea: "Siccome abbattere il Meazza costerebbe 100 milioni, oltre al danno ecologico enorme, sono sicuro che quando sarà costruito il nuovo stadio e bisognerà decidere di confermare di abbattere quello vecchio, anziché confermarlo faremo un accordo con le società se vince il centrodestra: solo se vince il centrodestra, un accordo con le società, se è possibile, se accettano di avere le cubature in un'altra zona della città di Milano e in cambio rimane San Siro".
La Russa ha poi concluso: "Che ci facciamo con San Siro? Mille cose. Basta fare una gara internazionale e verrebbero a decine a volerlo gestire per le potenzialità enormi che ha. E poi le società risparmierebbero 100 milioni. Il costo della manutenzione utilizzando San Siro si trova facilmente".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 19:00 liveThuram: "Condivido ciò che hanno detto Barella.e Bastoni"
- 19:00 liveLa VIGILIA di FEYENOORD-INTER: la CONFERENZA di CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE
- 18:56 UFFICIALE - Udinese-Runjaic, le strade si separano dopo oltre due anni
- 18:42 Pioli: "Maignan su Spence parata decisiva, l'Inter poteva rimontarla"
- 18:27 Fiorentina, Mastantuono: "Contro l'Inter avremmo meritato di più"
- 18:13 Calabresi insiste: "Abbattere San Siro è una scelta dolorosa"
- 18:00 Il gol più indimenticabile per Denis? "La terza rete a San Siro contro l'Inter"
- 17:46 Genoa, De Rossi: "Serie A difficile, basta guardare Venezia-Inter..."
- 17:31 Lautaro, prosegue il recupero: gli scatti social delle sedute individuali
- 17:17 Van Bronckhorst svela: "Volevo portare De Vrij con me al Besiktas"
- 17:02 Carlos Augusto (spesso) un fattore in Champions: 5 partecipazioni attive
- 16:48 Youth League, l'Inter si misurerà col Feyenoord: terna arbitrale cipriota
- 16:33 La Russa: "Accordo coi club per il Meazza se vinceremo a Milano"
- 16:19 Condò: "Calo Inter? Si era già visto contro Fiorentina e Venezia"
- 16:06 Feyenoord, Van Bronckhorst: "L'Inter sa come si vince in UCL"
- 15:53 Feyenoord, Read in conferenza: "Se mettiamo la stessa energia messa contro il Como possiamo vincere"
- 15:51 Recoba: "L'Inter uno dei club più grandi al mondo, mi ha fatto realizzare un sogno"
- 15:37 Bookies - Champions, Inter favorita contro il Feyenoord
- 15:22 Massaro: "Tante gioie a San Siro, ma il Generali Stadium mi piace"
- 15:08 Inter U23 battuta a Cosenza, Vecchi: "Partita diventata una battaglia"
- 14:54 Feyenoord, oltre a St. Juste salta l'allenamento anche Moder
- 14:40 CF - Generali Stadium, quasi 8 mln per i due studi progettisti
- 14:25 Feyenoord, St. Juste salta l'ultimo allenamento: sarà out con l'Inter
- 14:19 Udinese, entro stasera il cambio in panchina: via Runjaic, dentro Zanetti
- 14:05 Il Manchester United punta il giovane portiere Seimen. C'è anche l'Inter
- 13:50 Graziani: "Inter, ritmi bassi. Come puoi sbagliare approccio in un derby?"
- 13:36 Cade l'Inter e le rivali si avvicinano in lavagna. Scende la quota della Lazio
- 13:21 La Russa a Calabresi: "Chi ha votato per l'abbattimento di San Siro?"
- 13:07 videoVigilia di Feyenoord-Inter, tutte le novità da Appiano Gentile
- 12:53 Matthäus ricorda Simeone: "Con lui servivano parastinchi davanti e dietro"
- 12:39 Sky - Formazione anti-Feyenoord, Esposito favorito in avanti
- 12:24 Corsera - Inter, il problema è capire cosa manca
- 12:11 videoL'Inter si allena alla vigilia della trasferta di Rotterdam. C'è Pavard
- 12:10 Sala: "Col Generali Stadium Milano può avere la finale di EURO2032"
- 11:57 CF - Generali Stadium, Inter e Milan si tutelano con la UEFA
- 11:43 Seba Esposito: "Ecco perché io, Pio e Salvatore indossiamo il numero 94"
- 11:30 Italia-Francia a San Siro verso il sold out: 51mila biglietti venduti
- 11:15 Costacurta spiega il problema dell'Inter: "Guardate il primo gol"
- 11:01 Cesari: "De Winter-Thuram, niente rigore. Barella ingenuo sul 3-1"
- 10:48 Adani: "Inter, quanti errori nel derby: tutti gli episodi. Assenze? Giustificano Chivu perché..."
- 10:34 Sky Sports - Il Barça non ha mollato la pista Bastoni: tutte le novità
- 10:20 Behrami: "Milan-Inter? Non ho visto la tensione negli occhi dei nerazzurri"
- 10:06 TS - Feyenoord, l'avversario peggiore. Dalle mosse di Chivu si evince un sospetto
- 09:52 Qui Feyenoord - Spauracchio Moussa. Ma anche Van Bronckhorst ha una squadra incerottata
- 09:38 Altafini: "Scudetto, l'Inter è ancora quella che fa più paura. Avrei voluto giocare con Dimarco perché..."
- 09:24 Serena: "Inter troppo alta: va cambiato l'atteggiamento. Lazio come il Leicester? Gli ingredienti ci sono"
- 09:10 CdS - Mercato Inter sotto accusa, cinque innesti (per ora) senza impatto sui risultati
- 08:56 CdS - Feyenoord-Inter, difesa obbligata e novità negli altri due reparti
- 08:42 CdS - Inter post-derby: l'esempio dell'anno scorso. Ma quanto manca Lautaro
- 08:28 TS - Inter, riflessioni sulla quinta punta: no a Icardi, tre nomi "azzurri" sul taccuino
- 08:14 GdS - Feyenoord-Inter, conferme e novità: le probabili scelte di Chivu
- 08:00 GdS - Testa ai contratti, approcci, mercato: cosa non va nell'Inter. Confronto Chivu-giocatori: è emerso che...
- 00:02 Pioli: "Un capitano come Lautaro è la fortuna di ogni allenatore"
- 00:00 Lo hanno già fatto il "confronto" ad Appiano?
- 23:55 F1, Antonelli è campione del mondo: i complimenti dell'Inter
- 23:45 Stramaccioni: "Il Milan ha approcciato meglio la gara. Martinez male"
- 23:30 Coppitelli: "Partita superlativa contro una squadra da quarto posto"
- 23:15 Liverpool-Arsenal 0-1, Havertz punisce i Reds nel primo tempo
- 23:00 Calvarese: "Gila? In diretta avrei dato il rigore perché..."
- 22:45 Juventus-Napoli 2-0, Spalletti mette nei guai Allegri
- 22:30 Ibrahimovic festeggia per il derby e "replica"... a Giorgia Meloni
- 22:16 Robustellini: "Il derby col Milan non ha bisogno di presentazioni"
- 22:01 Weekend da incubo nei derby per l'Inter: il Milan trionfa anche nell'U17
- 21:46 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 21:32 Fiorentina, Vanoli guarda indietro: "Contro l'Inter abbiamo fatto una grande prova"
- 21:22 Missione quinta punta: ora l'Inter riflette. Icardi tornerebbe volentieri, però...
- 21:04 Padalino (Noi Moderati): "No all'invito per il Generali Stadium, ecco perché"
- 20:50 Elezioni FIGC, la nota di Cagliari, Sassuolo e Venezia: "Ancora indecisi"
- 20:36 Milan, De Winter: "Cambi tattici dell'Inter? Quando siamo concentrati, possiamo fare sempre bene"
- 20:22 Lo Scudetto è un affare per tante? L'Inter riaccende la lotta per il tricolore