Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha voluto replicare alle dichiarazioni di Mario Calabresi sul mantenimento dello stadio Giuseppe Meazza. A margine di un congresso a Palazzo Lombardia, La Russa ha apprezzato il fatto che il candidato sindaco di Milano ha mostrato una convergenza sulle sue idee, "però ci poteva pensare prima. Mario Calabresi ha già detto che abbattere San Siro sarebbe doloroso. Meglio tardi che mai, con la vicinanza della campagna elettorale. Chi ha scelto l'abbattimento di San Siro? Il centrodestra o il centrosinistra? Chi ha votato per l'abbattimento di San Siro, La Russa o gli amici che dovrebbero eleggere Calabresi? Prendere in giro i milanesi non è giusto”, ha aggiunto.

