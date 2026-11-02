Qual è il gol più indimenticabile che hai segnato? A domanda diretta, nel corso di unì'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Atalanta, Napoli e Udinese, tra le altre, German Denis non ha avuto alcun dubbio: "Il terzo che ho segnato a San Siro. Era Inter-Atalanta e il risultato era di 3-1 per i padroni di casa. Quella sera segnai una tripletta e l'ultima rete fu decisiva per vincere 4-3".