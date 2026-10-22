C'era anche Curtis Jones, ieri sera, a San Siro, tra i 73.352 spettatori che hanno assistito alla vittoria dell'Inter sullo Shakhtar nella gara valevole per la terza giornata della League Phase di Champions. Il centrocampista inglese, ai box da prima della gara col Parma per un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ha esultato come tutti i tifosi nerazzurri per i tre punti strappati in 10 contro 11 grazie alla zampata di Carlos Augusto: "Andiamo avanti", ha scritto l'ex Liverpool su Instagram.