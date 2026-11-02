Nel corso dell'intervista realizzata a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato anche degli episodi decisivi del derby di Milano, partendo dalla grande parata di Maignan sul tiro deviato di Spence: "Mi ha impressionato, lui e Rabiot hanno una gamba importantissima. Maignan ha fatto una gran parata, l'Inter poteva tornare in partita. Milan? I primi 11 in questo momento sono forti, quando fanno cambi invece hanno faticato. Amorim ha sempre avuto le idee chiare, i risultati si stanno vedendo", ha detto Pioli.