Cinque innesti estivi, poca "aggiunta" nelle fortune interiste. Dal Corriere dello Sport piovono critiche sulla dirigenza nerazzurra e sull'impatto dei nuovi acquisti arrivati in estate. "Le aspettative più elevate riguardavano inevitabilmente i tre giocatori pescati in Premier - si legge con riferimento a Jones, Stones e Spence -. La sorte ha giocato un brutto scherzo in particolar modo all’ex Liverpool, fermatosi nel corso dell’ultima pausa per le nazionali proprio nel momento in cui sembrava in rampa di lancio. Stones, invece, non ha fatto altro che confermare un trend che purtroppo era iniziato già alcune stagioni fa". Infine Spence, che oggi è abile e arruolato, ma "finora non ha avuto un impatto degno di nota".

A questi vanno aggiunti Stankovic e Provedel. Il primo ha giocato da titolare solo a Venezia ed è uscito al 45', "dopo un primo tempo brutto a onor del vero da parte di tutti. Provedel invece, migliore in campo contro i lagunari, ha finora collezionato due presenze".