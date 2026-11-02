La pesante sconfitta interna (2-5) contro la Roma di sabato scorso è stata probabilmente l'ultima partita sulla panchina dell'Udinese per Kosta Runjaic. Come fa sapere Gianluca Di Marzio, oggi il club friulano ufficializzerà l’esonero del tecnico tedesco, arrivato nell’estate del 2024. A pesare è stato un avvio di stagione difficile: 7 sconfitte nelle ultime 8 partite e appena 5 punti in dieci giornate.

Al posto di Runjaic arriverà Paolo Zanetti, che stasera firmerà un contratto fino a giugno e domani mattina dirigerà il primo allenamento in vista della trasferta di Venezia venerdì prossimo, in casa proprio della sua ex squadra.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 14:19
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.