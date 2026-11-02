Arriva la prima sconfitta in campionato per l’Inter, battuta nettamente per 3-1 nel derby contro il Milan che lascia la vetta alla Lazio, prima in solitaria dopo ben 16 anni. Tuttavia, i nerazzurri restano favoriti a 1,70 su Sisal, quota però in salita rispetto l’1,30 dell’ultimo turno, con la Roma, autoritaria a Udine, prima rivale a 5,00 per gli esperti di Betpassion. Il derby vinto rilancia i rossoneri, ora sul podio a 9,00 al pari del Como, vincente di misura contro il Venezia, con la quota della Lazio di Gennaro Gattuso ancora in discesa – a 10,00 – dimezzata in una sola settimana. La vittoria della Juventus nel big-match dello Stadium contro il Napoli non convince i bookmaker, con i bianconeri lontani a quota 30,00 mentre la rimonta dei partenopei sale vertiginosamente a 66 volte la posta.

Sezione: News / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 13:36 / Fonte: Agipronews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.