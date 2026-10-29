Il giorno tanto atteso è arrivato: Inter e Milan hanno svelato oggi il Generali Stadium, la loro futura casa: un nuovo stadio concepito per portare lo spirito di San Siro in una nuova era e diventare un nuovo landmark per Milano. Attraverso un post su X, il canale social nerazzurro ha voluto celebrare così la nascita della nuova casa dei nerazzurri: "Un nuovo simbolo per Milano. Una nuova casa per le future generazioni di tifosi interisti, il Generali Stadium".

Un nuovo simbolo per Milano. Una nuova casa per le future generazioni di tifosi Interisti.​ Generali Stadium ️ ‌ https://t.co/9wmNGfrVI9 — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 29, 2026