Il giorno tanto atteso è arrivato: Inter e Milan hanno svelato oggi il Generali Stadium, la loro futura casa: un nuovo stadio concepito per portare lo spirito di San Siro in una nuova era e diventare un nuovo landmark per Milano. Attraverso un post su X, il canale social nerazzurro ha voluto celebrare così la nascita della nuova casa dei nerazzurri: "Un nuovo simbolo per Milano. Una nuova casa per le future generazioni di tifosi interisti, il Generali Stadium".

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 21:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione