Il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha commentato sui social il successo per 3-1 in casa del Bologna. Una gara complicata per i nerazzurri e per il tedesco, protagonista di un errore in occasione del gol che ha portato in vantaggio i felsinei. La formazione di Cristian Chivu ha poi però rimontato con successo: “Non so più nemmeno cosa dire”, ha detto. Un commento di soddisfazione ma anche di disappunto per i tanti errori difensivi commessi dalla sua squadra. Tra i like anche quello di capitan Lautaro Martinez, ora infortunato.