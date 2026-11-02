Conferenza stampa pregara del Feyenoord, il primo a presentarsi ai microfoni è il calciatore Givairo Read che analizza così la sfida di domani sera contro l'Inter.

Che ricordi avete dell'Inter affrontata l'ultima volta nel 2025?

"E' stata una bella esperienza ma l'Inter era un'ottima squadra, sa giocare bene, era una partita diversa".

Un altro avversario italiano dopo il Como, come si affronta?

"Ogni partita vuoi dare il meglio di te, vogliamo giocare meglio dell'avversario sempre, la prepariamo come sempre, come fatto contro il Como".

Come ti senti?

"Bene in forma, meglio dell'ano scorso, inizio stagione non benissimo ma ora mi sento meglio, va tutto bene e ho fiducia di giocare".

L'Inter ha vinto solo una volta in questa Champions, può essere un vantaggio per voi?

"Non lo so, non credo, vogliamo vincere ogni partita anche domani senza vedere i loro risultati. Sono stati un po' sfortunati, possiamo giocare bene, lo abbiamo dimostrato già e dobbiamo farlo anche domani come fatto nelle partite precedenti. Se giochiamo così, con questa energia come contro il Como potremo fare qualcosa di bello".

Come sta il gruppo?

"Abbiamo perso alcuni punti in Eredivisie ma so che dobbiamo giocare meglio, io la vedo come una cosa positiva, è uno stimolo per me. Se non vinci tre volte di fila non è una cosa negativa per me, è una motivazione per giocare meglio e dimostrare a tutto il paese che possiamo giocare meglio".

Avete sbagliato diverse occasioni da rete nell'ultima gara.

"Sì abbiamo creato tante occasioni da gol ma si può perdere comunque".