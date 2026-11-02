Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro l'Inter, l'allenatore del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst ha rivelato un retroscena relativo a Stefan de Vrij, ideale anello di congiunzione tra i biancorossi e i nerazzurri, due squadre nelle quali ha militato in passato. A domanda su eventuale tentativo di riportare il difensore oggi al Panathinaikos nella sua casa madre, Van Bronckhorst ha risposto che un tentativo lo ha fatto, ma non per il suo attuale club: "No, anche se ho avuto frequenti contatti con lui. Pranzava spesso con me; lo portavo a casa, agli allenamenti e alle partite. Ho persino provato a portare Stefan al Besiktas quando ero l'allenatore. Ma è rimasto all'Inter e ora gioca in Grecia. Un ragazzo davvero simpatico, con una carriera fantastica".