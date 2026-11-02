Dopo la sconfitta rimediata ieri al San Vito-Marulla per mano del Cosenza, Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter Under 23, ha parlato ai microfoni del sito Nuovacosenza.com per commentare l'esito del match. Queste le sue dichiarazioni:

Mister, forse avete pagato il turno infrasettimanale che visto come è andata la partita ha tagliato le gambe a giocatori importanti come Fiordilino e Charlys?

"Sicuramente tre impegni in una settimana possono pesare ma abbiamo usato tutto l'organico. Qualcuno che ha giocato martedì non ha giocato, non è quello. È stata una partita battagliata, dove c'è stato molto agonismo; ce la siamo messa tutta anche noi, però siamo stati puniti da un calcio d'angolo dove sono stati bravi loro. Ma il Cosenza non mi sembra abbia avuto occasioni da gol a parte quella situazione, noi qualche tiro a inizio partita e qualche situazione pericolosa per andare in vantaggio potevamo averla. Poi la partita è diventata una battaglia e ha vinto il Cosenza".

All'inizio probabilmente il Cosenza ha sofferto di timore reverenziale, l'Inter ha fatto la sua parte molto ben pulita. Poi sembra essersi persa perché c'è stata più pressione, ci aspettavamo il contrario.

"Noi abbiamo messo pressione, ma purtroppo quando siamo arrivati là abbiamo trovato un muro che non siamo riusciti a superare. In quelle circostanze serve un po' di qualità in più, la giocata del singolo che non siamo riusciti a trovare. La squadra è da elogiare per il grande impegno, siamo mancati negli episodi che indirizzano la partita".

Come ha visto il Cosenza?

"Squadra gagliarda, con ottimi giocatori. Sapevamo che la classifica era bugiarda e lo abbiamo visto. Noi dobbiamo imparare a giocare queste partite sporche, lo stiamo facendo però perdiamo di lucidità a volte".