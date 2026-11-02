Il 12 novembre alle 20.45 lo stadio Meazza ospiterà Italia-Francia di Nations League e secondo i dati diffusi dalla Federcalcio ci sono già 51mila biglietti emessi, con la sfida che va verso il tutto esaurito. 

I tagliandi, ricorda il sito degli azzurri, possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

Gli azzurri torneranno a giocare al Meazza un anno dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Norvegia nelle qualificazioni mondiali. Dopo quasi un secolo di imbattibilità a Milano, l'Italia ha perso le ultime tre partie di fila. 

Sezione: News / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 11:30
Autore: Antonio Di Chiara
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