Feyenoord e Inter si affronteranno domani sera a Rotterdam partendo dalla stessa base di punti in Champions League, i tre che hanno conquistato finora. Gli olandesi, come ricorda il Corriere dello Sport, hanno perso contro Barcellona e Betis, quindi hanno battuto il Como. In campionato sono invece in vetta con un punto sull'Ajax e due su Psv e Twente.

"Domani sera per la truppa di Chivu uno dei pericoli principali si chiamerà Hadj Moussa, ventiquattrenne franco-algerino che ha già co ndannato il Como e vanta fin qui 7 centri stagionali. Come il tecnico romeno, anche Van Bronckhorst ha qualche problema di formazione, avendo perso nuovamente Moder per infortunio e avendo St. Juste in forte dubbio. Tra l’altro nell’ultima sfida il tecnico olandese ha badato ben poco a dosare le forze, con una sola sostituzione effettuata nei 90’".