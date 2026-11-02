L’Inter è chiamata a fare i conti con una crisi che non riguarda soltanto i risultati, ma soprattutto atteggiamento, condizione fisica e identità di gioco. Dopo il derby perso, nel quale la squadra non vince da due anni e mezzo, sono arrivate le parole forti di Alessandro Bastoni ("L’Inter va meritata ogni giorno" ) e Barella ("Da inizio anno ci manca l’atteggiamento giusto" ). Cristian Chivu invita a guardarsi allo specchio, pur sottolineando che "non tutto è da buttare". Eppure, prima della sconfitta di sabato, i nerazzurri avevano conquistato 25 punti su 27, mostrando carattere e capacità di rimonta. Il problema è capire cosa manchi rispetto alla scorsa stagione. Dal mercato non sono ancora arrivate le risposte attese: gli inglesi acquistati per garantire ritmo e fisicità hanno inciso poco, mentre le assenze di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard pesano. Ne parla stamane il Corriere della Sera.

Margine ridotto

A preoccupare sono anche alcune scelte tecniche. La conferma di Josep Martinez in porta, con il conseguente risparmio sul mercato, ha ridotto la qualità della costruzione dal basso rispetto a Yann Sommer. In attacco l’Inter crea e segna, ma ha bisogno di tanti tiri per trovare il gol, anche per il rendimento non brillante di Federico Dimarco. La fase difensiva resta invece il problema principale, con errori individuali e superficialità nelle scelte che finiscono per compromettere le partite. Non è però soltanto una questione di atteggiamento. L’Inter sembra sospesa tra il vecchio sistema di gioco e una nuova impostazione che richiede energie e caratteristiche fisiche forse non presenti nell’attuale rosa. Alla squadra mancano quindi non solo la fame, ma anche le idee e la capacità di trovare un equilibrio. Per lo scudetto c’è ancora tempo, ma in Champions League, a partire dalla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord, il margine è decisamente più ridotto. E, soprattutto, adesso servono i fatti più delle parole.