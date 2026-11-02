Carlos Augusto nella scorsa giornata di Champions League ha segnato contro lo Shakhtar Donetsk, sbloccando una partita che si era messa male per i nerazzurri ricordando l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva lasciato l'Inter in dieci uomini. Poi è arrivato quel guizzo determinante del brasiliano, tra l'altro fresco di convocazione in nazionale. Opta riporta un dato interessante sulle sue prestazioni: ha partecipato direttamente a 5 marcature nelle sue ultime 8 da titolare in Champions, andando a segno in entrambe le ultime 2 con soli due tiri realizzati.