Carlos Augusto nella scorsa giornata di Champions League ha segnato contro lo Shakhtar Donetsk, sbloccando una partita che si era messa male per i nerazzurri ricordando l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva lasciato l'Inter in dieci uomini. Poi è arrivato quel guizzo determinante del brasiliano, tra l'altro fresco di convocazione in nazionale. Opta riporta un dato interessante sulle sue prestazioni: ha partecipato direttamente a 5 marcature nelle sue ultime 8 da titolare in Champions, andando a segno in entrambe le ultime 2 con soli due tiri realizzati.

Sezione: News / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 17:02
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione