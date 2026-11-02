"Il Milan ha strameritato, ha distrutto l'Inter. Per i nerazzurri è una mazzata tremenda". Ospite di 'Viva el Futbol', Antonio Cassano non usa giri di parole per fotografare la vittoria dei rossoneri nel derby di sabato scorso. "Ha vinto con grande merito sul piano del ritmo, in fatto di idee, coraggio e personalità - ha aggiunto FantAntonio -. E questo non me l'aspettavo vedendo le due rose. Invece, Amorim continua a farmi impazzire per le decisioni che prende. Mi ha strabiliato".

Concentrandosi sui nerazzurri, Cassano ha aggiunto: "E' da inizio stagione che sta facendo malissimo, e deve stare attenta perché rischia di farsi male, rischia di non vincere niente. E' di gran lunga la più forte, Chivu deve prendere dei provvedimenti per risolvere questa cosa degli approcci sbagliati alle partite. Cristian deve iniziare a fare delle scelte forti: per esempio con Barella che gioca sempre ma è da tre anni che è improponibile. Non capisco perché, anche col Milan ha fatto una partita vergognosa".

Rispetto alle scelte di formazione di Chivu, Cassano ha concluso: "Se hai due attaccanti che stanno male, fai 3-5-1-1 con Mkhitaryan dietro la punta per non cambiare troppo. L'Inter è da anni che gioca così. Sono preoccupato da questa Inter".