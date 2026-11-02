Consueto appuntamento con l'analisi dei casi da moviola a 'Pressing' e, nello specifico, Graziano Cesari valuta tutti gli episodi nel derby di Milano disputato sabato scorso e diretto da Marco Guida e dalla sua squadra arbitrale.

Niente rigore

"Al minuto 40 c'è un contatto tra De Winter e Thuram. Non è assolutamente punibile, non è un calcio, una scarpata, uno step on foot. Tocco troppo leggero per accordare la massima punizione".

Fallo ingenuo

"Nel gol del 3-1 di Moreira, Barella ha protestato molto perché tutto nasce da una punizione. Il centrocampista si frappone tra il pallone e Musah, Guida è molto vicino. Fallo ingenuo, mette la mano sinistra sulla schiena e lo gira, lo trattiene e il direttore di gara lo vede perché è a pochi passi".

Spot per il VAR

"Spot meraviglioso per il VAR: il rigore concesso per fallo di mano nel finale e poi revocato dopo la visione al monitor. La posizione dell'arbitro è anche buona, Gila dice di non averlo toccato e Guida probabilmente spiega che il movimento del braccio lo ha tratto in inganno. All'arbitro basta mezzo secondo allo schermo per tornare sulla sua decisione".