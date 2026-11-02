Negli studi di Sky Sport è ospite Stefano Pioli, che quando il discorso verte sull'Inter e in particolare sull'importanza che avrà il rientro di Curtis Jones si esprime in maniera entusiasta di un altro giocatore che sta mancando in questo periodo, vale a dire Lautaro Martinez: "Jones mi piace tantissimo, è una mezzala tuttocampista di grande gamba e di buona tecnica. Potrà servire tanto allinter. Ma senza togliere merito ai grandi giocatori in squadra, c'è un'Inter con Lautaro e un'Inter senza Lautaro" .

L'ex allenatore del Milan spiega le sue ragioni: "Credo che un capitano così sia la fortuna di qualsiasi allenatore perché dà sempre la sensazione di essere dentro la partita, di combattere, di vivere la partita con quella emozione, passione, determinazione cercando a tutti i costi di aiutare la squadra. È un giocatore che da avversario ho sempre ammirato tantissimo".