Così come Jeremiah St. Juste, anche Jakub Moder non ha partecipato all'allenamento del Feyenoord di oggi, in vista della partita casalinga contro l'Inter in Champions League. Moder, che segnò nel match di San Siro contro i nerazzurri negli ottavi di finale della Champions 2024-2025, aveva fatto il suoritorno in campo nei minuti di recupero contro il PSV, ma ha poi saltato anche la partita contro il Fortuna Sittard. Per quel che riguarda il resto del gruppo di Giovanni van Bronckhorst, Gijs Smal, Reiss Nelson e Shaqueel van Persie si sono allenati con il gruppo. Nelson e van Persie sembrano vicini al rientro.
Sezione: L'avversario / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 14:54 / Fonte: 1908.nl
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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