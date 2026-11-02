Tradizionale conferenza stampa pregara: nella sala stampa dello stadio De Kuip, Cristian Chivu ha incontrato i giornalisti per presentare i temi della sfida di domani sera tra Feyenoord e Inter.

Cosa si aspetta dalla squadra in questo momento un po' difficile?

"Io credo nel lavoro, in quello che vedo in questi giorni, sono dei grandi giocatori e lo hanno sempre fatto vedere per cui sono fiducioso. Hanno portato l'Inter a un determinato standard, poi ci sono degli episodi, degli errori che bisogna guardare, dai quali bisogna imparare e andare avanti".

Che ricordi hai di questo stadio?

"La vittoria della Coppa d'Olanda. So cosa significa giocare in questo stadio, la passione e il calore che i tifosi trasmettono. Non è facile giocare davanti a questo pubblico ma è anche bello, giochiamo in Champions per confrontarci con questi stadi anche se troveremo un ambiente difficile".

I tuoi ricordi tra Feyenoord e Ajax?

"Qui si parla della sfida di Champions tra Inter e Feyenoord, ho bei ricordi dei miei passati da giocatore dell'Ajax qui a Feyenoord, come dicevo ambiente sempre caldo, ma cerco di restare concentrato sulla sfida di domani in questo momento".

Avete ridimensionato il vostro cammino in Champions dopo gli ultimi risultati?

"Abbiamo sempre detto che la Champions si gioca partita per partita, vale in questa competizione come in campionato. Poi se si vogliono continuare a fare dei conti per entrare nelle prime otto dico sempre che servono sedici punti. Abbiamo fatto due sconfitte e una vittoria, siamo ancora in corsa, sappiamo cosa possiamo e vogliare fare, consapevoli dell'importanza della partita di domani".

Che avversario è il Feyenoord, cosa ti aspetti?

"Come dicevo in casa è spinto da un pubbico fantastico, si esalta in questo clima. Ha giocatori di qualità, bravi nell'uno contro uno, bravi a saltare l'uomo. Ha un attaccante che gioca per la squadra, ma anche noi abbiamo le nostre qualità e dovremo essere bravi a farle vedere".

Avete ancora qualche scoria dagli infortuni?

"Abbiamo dovuto gestire alcune situazioni non preventivabili e abbiamo dovuto trovare delle soluzioni. Ma intanto abbiamo recuperato dei giocatori come Provedel e Pavard che sono tornati a disposizione. Per fortuna non abbiamo avuto altri problemi".