E' già tempo di tornare in campo. Domani c'è Feyenoord-Inter di Champions League e per sperare ancora negli ottavi diretti i nerazzurri devono dare seguito alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Si tornerà al modulo canonico, 3-5-2, secondo La Gazzetta dello Sport, che dà qualche possibile anticipazione di formazione.

"Largo a destra si avvia veloce come un treno verso la conferma dal primo minuto Djed Spence - si legge - Dal lato opposto dell'inglese, invece, è pronto a riprendersi la sua fascia Dimarco. Nel derby ha giocato soltanto l'ultimo spezzone di gara ma è entrato bene, anche se a situazione ormai compromessa. L'azzurro ha reagito da veterano a quell'esclusione - arrivata dopo giorni trascorsi più che mai vicino alla moglie che ha dato alla luce il loro terzo figlio - e ieri si è rivisto un Dimarco molto carico ad Appiano. Alle sue spalle, in difesa, le scelte sono obbligate, innanzitutto per la squalifica di Bastoni. Poi: Stones ancora è ai box (da vedere se lui e Jones si vedranno in panchina col Como) e Pavard ieri ha lavorato per la prima volta parzialmente in gruppo. Non è escluso che il francese possa seguire la squadra in Olanda ma, anche se sarà convocato, un allenamento e mezzo sarebbe comunque troppo poco per rischiarlo. E davanti a Bisseck-Akanji-Carlos Augusto? Si potrà rivedere Zielinski in regia, con Barella e Mkhitaryan. Davanti, sospiro di sollievo, si torna a due. Lo stakanovista Thuram che le ha giocate tutte, tranne la prima - ritroverà al suo fianco un Pio che non segna da quasi due mesi".