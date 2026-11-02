Nella sua analisi a La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani torna sulle parole di Alessandro Bastoni pronunciate nel post-partita di Feyenoord-Inter in cui il centrale parla di problema di atteggiamento.

"Si gioca un derby, è importantissimo, non puoi sbagliare l'approccio - dice Graziani -. I derby sono una partita nella partita. L'Inter deve alzare i ritmi, essere più aggressiva, dettare i ritmi del gioco. Col Venezia è andata di lusso e se vediamo le qualità delle due squadre si capisce che qualcosa non sta quadrando. Io non tolgo mai meriti a chi vince e ne dò tanti al Milan perché ha approcciato bene ed è stato bravo negli episodi, ma l'Inter non c'è. Se pensa di vincere sempre e comunque rimediando partite perse come con la Fiorentina con due gol nel recupero... L'Inter si espone troppo, è una macchina con un motore forte che va a ritmi bassi".