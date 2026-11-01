Il Secondo Anello Verde si autocelebra dopo il derby di ieri sera. Dalla loro pagina ufficiale Instagram, i tifosi organizzati nerazzurri sottolineano gli sforzi effettuati per realizzare la coreografia e al termpo stesso rimarcano nuovamente il loro disappunto per il mancato saluto della squadra a fine partita: "Sugli spalti vinciamo sempre. Mesi di preparazione, sacrifici e nottate insonni per rendere questo derby qualcosa di speciale. Al termine della partita, la squadra non si degna nemmeno di rivolgerci un saluto. L'INTER SIAMO NOI. La nostra storia, la nostra passione, il nostro amore incondizionato. La stagione è ancora lunga e noi, come sempre, faremo la nostra parte. Avanti INTER, avanti Secondo Anello Verde!".