Mancano poco più di 24 ore alla sfida valida per la league fase di Champions League tra il Feyenoord e l'Inter, chiamata a rispondere dopo il derby perso. In questo senso, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha brevemente analizzato la sfida contro gli olandesi ai microfoni di Inter TV.

Come arriva la squadra dopo i tanti impegni di campionato?

"Dobbiamo trasformare l'amarezza del derby perso in energia. Sappiamo qual è stato il nostro inizio di percorso in Champions League e sappiamo che non sarà semplice. Ma siamo pronti a onorare il nostro standard e per fare quello che vogliamo fare".

Il Feyenoord ha i vostri stessi punti nel girone. Cosa vi aspetta?

"Offensivamente sono molto attrezzati e lo sono anche fisicamente e tatticamente. Sappiamo che in casa loro non è semplice per entusiamo e per energia e per l'intensità che mettono. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista ad affrontare una partita del genere".