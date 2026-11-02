Dagli studi di DAZN, durante la trasmissione 'Fuoriclasse', Valon Behrami, ex calciatore, ha provato a spiegare il motivo della caduta dell'Inter nel derby di sabato scorso, facendone soprattutto una questione mentale: "Non ho percepito tensione negli occhi dei giocatori dell’Inter. Il Milan sapeva di essere in ritardo in classifica, aveva voglia di dimostrare di più e si vedeva. L’Inter ha vissuto questa partita quasi con una serenità. Costa tanto prepararsi mentalmente per vincere un derby e l’Inter non era pronta a questo. Il Milan lo era, era pronto a mettersi lì dal primo all’ultimo minuto, a fare la sua partita".