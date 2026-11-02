Piovono conferme in merito al rinnovo di Carlos Augusto. Come evidenziato da Matteo Moretto con un video pubblicato sul canale YouTube in lingua italiana di Fabrizio Romano, il terzino brasiliano dovrebbe essere vicino al rinnovo con l'Inter. Stando al giornalista, il corrente mese dovrebbe risultare decisivo: "Novembre sarà il mese chiave per il passo finale per il rinnovo dell'ex Monza. Il club milanese voleva arrivare alla chiusura entro Natale e così sarà. Queste settimane saranno fondamentali, decisive per la chiusura del cerchio".