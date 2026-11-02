Un conto alla rovescia che prosegue in modo inesorabile: Lautaro Martinez continua a lavorare a parte perché vuole recuperare in modo completo senza bruciare le tappe. Il capitano dell'Inter ha pubblicato sui social qualche scatto degli istanti del recupero. L'obiettivo è quello di essere pronto, carico e determinato dopo la sosta per le nazionali. Nei commenti tantissimi tifosi hanno espresso il desiderio di rivedere il Toro in campo: "Ti aspettiamo cap., ci manchi", è stato il commento più pubblicato.