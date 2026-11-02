Domani alle 14 sarà tempo di Youth League per l'Inter Under 20 di Emiliano Bigica, reduce dalla sconfitta interna in campionato contro la Roma e al momento con 4 punti in classifica dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Alle ore 14, presso lo Sportcomplex Varkenoord di Rotterdam, i nerazzurri sfideranno il Feyenoord, a punteggio pieno dopo tre giornate di League Phase in compagnia di Real Madrid e Slavia Praga; la sfida sarà diretta dal cipriota Menelaos Antoniou, che avrà come assistenti i connazionali George Kontemeniotis ed Evagoras Evagorou

Sezione: Giovanili / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 16:48
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.