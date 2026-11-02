Le difficoltà che Michael Carrick sta attraversando alla guida del Manchester United sono simili a quelle incontrate da Gian Piero Gasperini nella brevissima esperienza all'Inter nel 2011? A precisa domanda, in coda alla conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Manchester United-Roma, Gasp ha risposto così: "Ogni situazione è diversa, non conosco precisamente quella del Manchester ma ha giocatori forti. Si può subire per un certo periodo, ma poi riesci a ripartire, speriamo da dopodomani. Io all’Inter sono stato davvero troppo poco, tre partite, quindi non farei quel paragone", le parole del tecnico dei giallorossi.