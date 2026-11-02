Sebastiano Esposito è protagonista del Match Programme del Sassuolo nel giorno della partita contro la Fiorentina, in agenda alle 18.30 al Mapei Stadium. Tra i vari argomenti trattati, anche quello famigliare, nello specifico il rapporto con i fratelli Pio che gioca nell'Inter e Salvatore che milita nella Sampdoria: "Abbiamo anche una sorella più grande e tra tutti abbiamo un legame inspiegabile, ci vediamo poco per il lavoro ma quando riusciamo c’è festa grande in casa nostra. Abbiamo il numero 94 per omaggiare il nostro rione, l’inizio del nostro percorso: quando torniamo a casa, d’estate, giochiamo nei campetti sotto casa e si crea competizione tra noi, sono ricordi bellissimi".