Dopo la sconfitta nel derby di Milano, per l'Inter è tempo di tornare in Champions League. Oggi pomeriggio è previsto il volo per l'Olanda, contro un Feyenoord che per Tuttosport è "l’avversario peggiore da affrontare visto il momento: stadio caldissimo, squadra veloce, intensa che sa caricarsi a molla in casa come sa bene il Como che al De Kuip ha già lasciato le penne. Cristian Chivu dovrebbe ritrovare Pavard che ieri ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e uno tra Jones e Stones: essendo tutti reduci da un lungo stop, difficile comunque attendersi un apporto importante nella notte di Champions".

"In primis però Chivu si augura che il virus intestinale che ha creato tanti problemi in settimana all’Inter possa finire di tormentarlo: dopo il derby sono piovute tante critiche - giustificate sull’approccio sbagliato alla partita - ma l’allenatore ha dovuto programmare la stracittadina con un attaccante arruolabile (Thuram) e due evidentemente debilitati (Esposito e Bonny, entrati soltanto nel finale) ma il fatto che i primi cambi siano arrivati soltanto al 70’, per di più con l’Inter sotto di due gol, giustifica il sospetto che anche altri giocatori non fossero al top".