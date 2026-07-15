Il Liverpool non ha intenzione di abbassare le richieste per Curtis Jones. Come riporta il Corriere dello Sport, non ci sono conferme sul rilancio dell'Inter da 32 milioni di euro per il centrocampista, ma l'intenzione di provarci ancora c'è ed è forte. Jones è il profilo ritenuto adatto per il centrocampo, alzerebbe la qualità come invocato più volte da Chivu. Ora toccherà a Marotta convincere Oaktree dopo le indicazioni ricevute da uomini mercato e allenatore.

Il giocatore rappresenterebbe un'eccezione rispetto alle indicazioni di Oaktree, sarebbe lo stesso per Kovacic che è stato proposto dagli agenti, ma più passa il tempo e più c'è il rischio che s'intromettano altri club. Il giocatore ha strizzato l'occhio all'Inter rifiutando il rinnovo e smentendo avvenuti accordi col Nottingham Forest, ma le dichiarazioni di Iraola danno forza al club e nel frattempo i nerazzurri devono anche sfoltire. Primo indiziato: Davide Frattesi.