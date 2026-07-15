Captatio benevolentiae o parole sincere? A prescindere dalle reali intenzioni di Milan Skriniar, le parole che lo slovacco ha speso nei confronti dei tifosi del Fenerbahçe sono sicuramente assai gradite dall'ambiente che lo opsita dal gennaio 2025. In una recente intervista rilasciata a DHA, l'ex difensore nerazzurro ha lodato la tifoseria del Fener: "Quando sono sceso in campo per la prima volta, ho ricevuto un sostegno straordinario. C'era un'atmosfera pazzesca. Mi torna in mente la prima partita, eravamo sotto di due gol ma poi siamo riusciti a vincere 3-2. L'atmosfera era fantastica e da quel giorno sento un forte legame con i tifosi".

Un legame più forte evidentemente di quelli precedenti, come Skriniar fa capire: "Ho giocato per la Sampdoria, l'Inter e il Paris Saint-Germain. Tutte queste squadre hanno tifosi fantastici. Quando guardo l'atmosfera nello stadio e come la città vive il calcio, metterei i tifosi del Fenerbahçe al primo posto, finora. È un grande piacere per me giocare per un club come il Fenerbahçe. È un grande piacere per me rappresentare questo club, questa maglia, questi colori. Farò del mio meglio per raggiungere traguardi di cui i tifosi possano essere orgogliosi".