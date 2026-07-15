Stasera nella semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina potrebbero sfidarsi due giocatori sui quali l'Inter si è già mossa e sta lavorando in ottica mercato. Si tratta di Djed Spence e Cristian Romero, entrambi al centro di dialoghi tra i nerazzurri e il Tottenham, proprietario dei cartellini. Ne parla Fabrizio Romano nell'ultimo video aggiornamento sul suo canale YouTube. Per quanto riguarda l'inglese, in questo momento è il nome principale su cui l'Inter si sta concentrando per la fascia destra. Non c'è ancora una valutazione perché gli inglesi aspettano la fine del Mondiale per capire quanto il suo apporto alla causa nazionale possa far lievitare il prezzo e la volontà è monetizzare dalla sua cessione.

Gradimento

Anche per quanto riguarda il centrale argentino, con trascorsi in Italia tra Juventus e Atalanta, si parla di cifre molto importanti. I discorsi entreranno nel vivo solo la prossima settimana a fine Mondiale ma il Tottenham valuta anche il suo cartellino una cifra significativa, nonostante il difensore sia in uscita. In entrambi i casi comunque c'è l'interesse da parte dei giocatori di un trasferimento a Milano. Se Spence aveva già fatto intendere di gradire l'opzione Inter, anche Cuti Romero sarebbe felice di vestire la maglia nerazzurra e questo agevolerebbe un eventuale accordo visto che comunque il suo stipendio attuale da 6,5 milioni sarebbe fuori portata per i nerazzurri. La concorrenza del Barcellona attualmente non preoccupa perché i catalani devono prima trovare un nuovo attaccante e per acquistare un difensore hanno necessità di cedere nel reparto.

La disponibilità dei due giocatori c'è, bisogna però trovare il modo di abbassare le richieste degli Spurs che ad oggi sono troppo alte. La prossima settimana si entrerà nel vivo delle trattative.