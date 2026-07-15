Dopo aver visto sfumare l'affare Khalaili, all'Inter sono piovute in testa diverse candidature riguardanti il ruolo dell'esterno destro, da parte di intermediari e agenti che hanno proposto calciatori. Come riporta Tuttosport, in cima alla lista dei desideri c'è però Djed Spence del Tottenham, con cui l'Inter ha cominciato a parlare.

Gli Spurs hanno però inserito nelle trattative anche Romero, sapendo delle necessità dell'Inter di prendere un centrale. "Accantonati al momento per motivi diversi Solet e Chalobah, sul taccuino sempre Ordonez, Lucumì e Mancini, ecco che l'Inter ha voluto capire la situazione di Romero, in uscita (ci pensa pure il Barcellona), ma caro. Di fatto, il Tottenham per Spence - che sta facendo bene al Mondiale - e Romero chiede 35-40 milioni a testa. Cifre alte. Peraltro simili a quelle che lo Strasburgo vuole per Guela Doué, l'altra alternativa valutata in questi giorni per la fascia destra".

Da qui ai prossimi giorni, massimo una settimana, potrebbero arrivare anche nomi nuovi e cambiamenti nelle gerarchie. "Dietro a Spence e Doué - si legge ancora - vanno tenuti in corsa Molina (Atletico Madrid), Vanderson (Monaco), Read (Feyenoord) e Belghali (Verona), senza dimenticare Ivan Perisic che si è candidato. Il Psv, avendo il contratto fino al 2027, chiede 5 milioni e per questo - oggi - rimangono dubbi sul via libera di Oaktree. A fine agosto, invece...".