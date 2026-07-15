Scade oggi la clausola rescissoria di Jhon Lucumì con il Bologna, che permette al giocatore di uscire dal contratto pagando 28 milioni di euro. Secondo Tuttosport, una volta superata la giornata di oggi l'Inter potrebbe tornare a bussare alla porta dei felsinei, anche se al momento la ricerca sarebbe incentrata preferibilmente su un centrale di piede destro.

Forse anche per questo da ieri si parla di Romero, che vuole lasciare il Tottenham, ma ha costi elevatissimi. C'è sempre da tenere in considerazione Gianluca Mancini, qualora non si dovesse arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto con la Roma. Ed è stato proposto anche John Stones, svincolato, un'idea che potrebbe tornare verso fine agosto come secondo innesto in difesa. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 08:44
Autore: Antonio Di Chiara
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