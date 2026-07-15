Non è un'estate di sogni facili da realizzare in casa Inter, come sottolinea oggi Tuttosport. Ragionamento che vale anche per Curtis Jones, che piace all'Inter ma per il quale manca un accordo con il Liverpool. I Reds valutano il giocatore 40 milioni di euro "e l’approccio nerazzurro da 25 milioni, bonus compresi, non è stato preso in considerazione", si legge sul quotidiano.

Ciò nonostante i contatti non si sono mai interrotti. In Inghilterra si è scritto addirittura di un rilancio, ma non ci sono conferme. La dirigenza vuole regalare Jones al tecnico e il giocatore ha respinto i sondaggi di club come il Nottingham Forest. Vorrebbe l'Inter, ma Iraola è diventato un altro ostacolo da superare sulla strada per arrivare al centrocampista.

"Di certo l'Inter prima di lanciare l'assalto a Jones alzando l'offerta concretamente sopra i 30 milioni, dovrà cedere giocatori a metà campo - si legge ancora -: il sopracitato Frattesi, Asllani e Akinsanmiro. E a proposito di centrocampisti, alcuni intermediari hanno offerto l'ex Mateo Kovacic, fuori dai programmi del Manchester City (contratto fino al 2027). Se il sogno Jones non andasse a buon fine, chissà che ad agosto...".