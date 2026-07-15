Benjamin Pavard può ancora lasciare l'Inter per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport. Il giocatore ha però un ingaggio da 5 milioni netti a stagione per altri due anni e al momento attorno a lui è tutto fermo.

"Se i tentativi per mettere sotto contratto il trentenne fossero tutti con la formula del prestito, o non a titolo definitivo, la situazione potrebbe anche cambiare", si legge oggi su Tuttosport. Da parte sua il giocatore si è detto disponibile a rimanere e ad Appiano Gentile sta lavoradno con "particolare abnegazione", mandando un messaggio a Chivu. Dovrà comunque chiarirsi con lo spogliatoio e fare pace con Lautaro Martinez. "Se la foto della partita giocata a padel, da infortunato, può essere derubrica a leggerezza, il non voler stringere i denti nel momento del bisogno e altri atteggiamenti un po’ così, avevano creato quell’incrinatura che ne aveva determinato la cessione lo scorso anno", ricorda il quotidiano, che sottolinea anche come sia stato proposto Stones per la difesa: l'ingaggio dell'inglese è simile a quello di Pavard.