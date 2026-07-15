La pagina della Gazzetta dello Sport dedicata oggi alla Fiorentina vede come protagonista il centrocampista viola Cher Ndour, che nel corso della chiacchierata con la rosea fa anche un passo indietro ricordando la rete segnata all'Inter nel campionato appena passato.

Tutto parte dal "no" detto alla Juventus a 13 anni. "Pentito? Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto restare all'Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 anni. Ero troppo piccolo per trasferirmi in convitto. La Juventus poi l'ho battuta ai rigori in semifinale di Youth League col Benfica e quest'anno ho segnato allo Stadium: la gioia più grande insieme alla rete all'Inter, forse un pizzico in più per la rivalità storica tra le tifoserie".