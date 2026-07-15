Benjamin Pavard vuole riprovarci. La strada è in salita, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ma il giocatore vorrebbe una nuova chance a Milano. L'atteggiamento di questi giorni è quello giusto, si legge, anche se il club nerazzurro ha pensato inizialmente a una cessione. Non ci sono però state offerte in queste settimane e per arrivare "a pari" nel bilancio c'è bisogno di un introito tra i 12 e i 15 milioni di euro, la cifra che l'Olympique Marsiglia non ha voluto sborsare per il riscatto.

"La permanenza non è da escludere a priori e già con l’inizio del ritiro in Germania si capirà se ci sono possibilità oppure no di ricostruire il rapporto con i compagni di squadra", si legge ancora. Tutto è da ricondursi al finale della stagione 2024/25, quando il francese si infortunò prima della semifinale di Champions League con il Barcellona per poi saltare quella gara, la finale e anche il Mondiale per club, salvo poi essere ritratto in una foto mentre giocava a padel con Theo Hernandez. Le risposte arriveranno dal gruppo stesso, nel caso in cui Pavard dovesse restare il difensore da inserire in rosa sarebbe solo uno.