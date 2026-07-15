E' arrivato il via libera da Cristian Chivu per cominciare a dare la caccia a Djed Spence, il laterale inglese del Tottenham che, nelle intenzioni dell'Inter, è diventato l'obiettivo numero uno per prendere il posto di Denzel Dumfries. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra ieri e lunedì si sono intensificate le riunioni di mercato per identificare un laterale con precise caratteristiche fisiche e tecniche a cui dare l'assalto definitivo.

Lo Strasburgo ha alzato da subito un muro per Guela Doué e così per una volta è diventato più facile trattare col Tottenham. Gli Spurs dovranno far partire Spence, non contento di avere davanti Pedro Porro. L'inglese è diventato così il preferito dei nerazzurri. C'è già stato un contatto con la dirigenza del club inglese per verificare la fattibilità dell'operazione. Spence ha una valutazione superiore ai 30 milioni, tendente ai 40. Al momento il ragazzo è al Mondiale, pur col rischio che faccia ancora bene come contro la Norvegia e che il prezzo salga ancora.

Dalla rosea arriva una precisazione importante: sono stati gli Spurs a mettere sul piatto Romero, sapendo che i nerazzurri cercano un difensore. L'Inter apprezza parecchio il centrale, ma anche solo per ragioni di costi è difficile che l'operazione comprenda sia lui che Spence. Dal lato suo, proprio Spence ha fatto sapere di avere ancora nel cuore l'Italia dopo l'esperienza al Genoa.