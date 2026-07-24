Continua la campagna di rafforzamento della squadra femminile del Como 1907, neo promossa in serie A. Arriva un'altra calciatrice ex Inter, ecco il comunicato lariano:
"Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Tessa Wullaert, con il club che prosegue il suo lavoro al fine di rafforzare la squadra in vista della prima stagione in Serie A Women.
L’attaccante approda al Como dopo aver concluso la sua esperienza all’Inter, reduce da una stagione 2025/26 terminata con il maggior numero di gol segnati e assist realizzati in Serie A Women. In un percorso che l’ha vista giocare al Wolfsburg, Manchester City, Anderlecht e Fortuna Sittard, Wullaert si è messa in mostra come una delle realizzatrici più prolifiche del panorama calcistico europeo.
Tessa è anche la leader per gol realizzati nella storia della Nazionale belga, comprendendo sia la Nazionale maschile che femminile, con 105 reti segnate. Nel marzo 2026 è diventata la settima giocatrice nella storia del calcio a realizzare almeno 100 gol con la sua Nazionale.
Wullaert porterà gol, leadership ed esperienza alla squadra di Selena Mazzantini, in vista della prima stagione in Serie A Women nella storia del club.
Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907 Femminile, ha commentato:
"Tessa è un’aggiunta importantissima per noi. È una realizzatrice affermata e una grande leader. È al picco della sua carriera e siamo onorati che abbia scelto Como come nuova tappa della sua carriera".
Sul suo arrivo a Como, Tessa Wullaert ha dichiarato:
"Sono molto contenta di essere qui, spero di portare le mie doti realizzative e nel servire assist a questa squadra. Sono qui per vincere molte partite, lavoro sempre al massimo e sono sempre a disposizione per migliorare e diventare la miglior versione di me stessa".".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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