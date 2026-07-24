E' ufficiale il rinnovo di contratto di Irene Santi con Inter Women: la centrocampista classe 1999 alle nerazzurre fino al 2028. "Ancora insieme", ha scritto il club milanese annunciando su Instagram l'accordo raggiunto.

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 10:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.