Nuova avventura per Katie Bowen, che nei mesi scorsi ha salutato l’Inter in scadenza di contratto. La centrale neozelandese, che ha lasciato il club dopo tre stagioni collezionando 78 presenze e contribuendo da protagonista alle storiche qualificazioni alla Uefa Women's Champions League, è da oggi una nuova giocatrice del Fenerbahçe. Questo l’annuncio social del club turco:
Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 13:13
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
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