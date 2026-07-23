Nuova avventura per Katie Bowen, che nei mesi scorsi ha salutato l’Inter in scadenza di contratto. La centrale neozelandese, che ha lasciato il club dopo tre stagioni collezionando 78 presenze e contribuendo da protagonista alle storiche qualificazioni alla Uefa Women's Champions League, è da oggi una nuova giocatrice del Fenerbahçe. Questo l’annuncio social del club turco: